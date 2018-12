Rischio sismico in Sicilia, arriva il bando per la messa in sicurezza degli edifici di Stato: c’è anche Messina

20 dicembre 2018 18:32

Rischio sismico in Sicilia, pubblicati in bandi per la riqualificazione degli edifici del demanio: gara aperta anche a Messina

Arriva il bando di gara per l’affidamento a professionisti delle indagini di vulnerabilità sismica degli edifici di statali in Sicilia. Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e prevede gli studi di audit energetici, rilievi tecnici e progetti di fattibilità tecnico-economica per 22 edifici dell’Isola, compresi nelle zone a più elevato rischio sismico, le zone 1 e 2, in cui rientrano Messina, Palermo e Catania, Trapani e Agrigento. Tra i 22 edifici rientrano il Palazzo delle Finanze a Messina, le Caserme dell’Arma dei Carabinieri e il Palazzo di Giustizia a Catania. Il bando, che ha una base d’asta di 2 milioni di euro resterà aperto sino alle 12 del febbraio 2019 e prevede la possibilità di presentare la propria offerta per più lotti. Verrà selezionata l’offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico. Sempre nella città dello Stretto è corso di definizione la gara per la progettazione definitiva ed esecutiva della Caserma Mezzaglia, la Stazione Navale della Guardia di Finanza. La procedura è gestita tramite la piattaforma MePA.