Ancora un’altra rapina a Messina: colpo sul viale San Martino, rapinato il negozio Zuiki

23 dicembre 2018 13:13

Ennesima rapina a Messina, colpito noto negozio di abbigliamento sul viale San Martino

Ennesima rapina a Messina, questa volta è toccato ad un noto negozio del Viale San Martino. Intorno alle 10 un uomo armato di taglierino ha fatto irruzione nei locali di Zuiki, minacciando gli addetti alla cassa di consegnargli l’incasso. L’uomo sarebbe riuscito a portare via diverse migliaia di euro, corrispondenti all’incasso della giornata di ieri. Sul posto gli agenti di polizia. Salgono a nove le rapine in città dal periodo di novembre a oggi. L’ultimo episodio risale alla mattina di venerdì, quando due banditi hanno fatto irruzione nel bar Cucè a Provinciale. Il titolare del bar nella colluttazione con i malviventi ha riportato alcune ferite. In merito all’escalation di criminalità in città il Prefetto ha già riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica, disponendo maggiori controlli nelle aree “più calde”, specie in prossimità del periodo natalizio. E il dilagare degli episodi criminali in città preoccupa anche la deputata di Forza Italia Matilde Siracusano, che da messinese e da Parlamentare, lancia un appello alle Istituzioni affinché si creino le condizioni per ripristinare l’Operazione Strade Sicure.