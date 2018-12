Messina, Polizia in prima linea per un Natale sicuro: ecco l’operazione “Ultimo Miglio” [VIDEO]

24 dicembre 2018 12:24

Un’operazione ad alto impatto denominata “Ultimo Miglio” realizzata dalla Questura di Messina nei giorni scorsi in prossimità delle festività natalizie a salvaguardia della sicurezza dei cittadini, in un periodo caratterizzato dall’incremento della presenza di turisti in città

“Ultimo Miglio” è questo il nome dell’operazione ad alto impatto realizzata anche dalla Questura di Messina per garantire nelle festività una sempre maggiore sicurezza.

Un’operazione ad alto impatto denominata “Ultimo Miglio” realizzata dalla Questura di Messina nei giorni scorsi in prossimità delle festività natalizie a salvaguardia della sicurezza dei cittadini, in un periodo caratterizzato dall’incremento della presenza di turisti in città.

Un imponente schieramento di uomini, anche in provincia, per intensificare l’attività di controllo del territorio con un’attenzione particolare agli automezzi per trasporto collettivo di persone e ai furgoni e mezzi pesanti.

Tra gli obiettivi non solo quello di disincentivare eventuali tentativi terroristici ma anche quello di contrastare il fenomeno dei reati predatori lungo le strade dello shopping, in prossimità dei centri commerciali, degli outlet e dei mercatini natalizi.

In campo operatori delle volanti, dei Commissariati Distaccati, della locale Sezione Polizia Stradale, del Reparto Prevenzione Crimine di Catania.

Sono 5 le persone denunciate per furto, 6735 i veicoli sottoposti a controllo, 552 le persone identificate, 73 le violazioni al codice della strada riscontrate.

Per un Natale sereno come sempre al servizio dell’altro.

Messina, Polizia in prima linea per la sicurezza in città: le immagini dell’operazione “Ultimo Miglio” [VIDEO]