Messina, piazzette tematiche nel degrado e al buio: impianti spenti da anni

12 dicembre 2018 15:07

Il consigliere Parisi interroga il sindaco di Messina



Ormai dai due anni le piazzette tematiche tra via Garibaldi e la Cortina del Porto a Messina sono abbandonate al degrado. L’impianto di illuminazione ormai da tempo non funzionano. A riaccendere la luce nelle piazzette ci prova il consigliere Pierluigi Parisi, che interroga il sindaco affinché intervenga per il ripristino degli impianti di illuminazione pubblica: “Le Piazzette ospitano la sera una considerevole moltitudine di giovanni ragazzi, che peraltro le utilizzano non solo come punto di aggergazione nello spirito per la quale sono state create, ma per scopi anche diversi dalla semplice aggregazione govanile“.