Messina piange Nice Giachino: nota virologa dell’Ospedale Margherita

1 dicembre 2018 15:52

Messina piange Nice Giachino: “le sue eccelse doti umane hanno consentito a molti di appre ndere elementi fondamentali della disciplina in una vera Scuola di Virologia, che ha onorato la sanità messinese e siculo-calabra nell’ospedale Margherita”

L’Unità Operativa di Malattie Infettive del Papardo di Messina “si unisce al dolore dei familiari per la scomparsa dell’illustre virologa dott.ssa Nice Giachino che in modo pionieristico, sorretta dall’entusiasmo senza confini di chi è cosciente delle proprie grandi capacità professionali, ha organizzato 40 anni fa un servizio di Virologia, avveniristico per quei tempi e giá in linea con gli standard europei. Le Sue eccelse doti umane, inoltre, hanno consentito a molti di apprendere elementi fondamentali della disciplina in una vera scuola di Virologia, che ha onorato la Sanità messinese e siculo-calabra nel glorioso ospedale Margherita. In questo momento di dolore, anche a nome dei colleghi infettivologi dell’ex Margherita/Papardo, la cui crescita professionale e i risultati conseguiti dal reparto Infettivi sono strettamente legati all’opera meritoria della dottoressa Nice Giachino, rivolgo un affettuoso abbraccio alla dottoressa Elena Giunta, erede professionale di molteplici conoscenze scientifiche”.