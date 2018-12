24 dicembre 2018 12:39

Messina, Natale sicuro in strada: ecco il videomessaggio della Polizia Stradale

Controllare l’efficienza del mezzo, mettersi alla guida in condizioni psicofisiche ottimali e un no categorico all’uso dei telefonini. Sono questi alcuni dei consigli della Polizia Stradale, che, in occasione delle feste con un videomessaggio alla cittadinanza invita tutti alla prudenza: come sempre le parole chiave sono sicurezza, guida responsabile e buon senso. Ecco il video:

