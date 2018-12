13 dicembre 2018 12:10

Al Policlinico di Messina un pomeriggio di festa per i piccoli pazienti: gli agenti di Polizia in visita per augurare un felice Natale ai bambini, ci sarà musica e animazione

Un pomeriggio di festa tra musiche, eseguite anche da poliziotti musicisti per un giorno, spettacoli fantasmagorici con Mister Alex, doni ed ancora altro: gli agenti di Polizia saranno in visita al Policlinico di Messina per augurare un sereno e felice Natale ai piccoli pazienti e ai loro genitori. L’appuntamento è lunedì 17 dicembre aula magna del padiglione di pediatria alle ore 16:00.