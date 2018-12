Messina, domani arriva per la prima volta la MSC Sinfonia: oltre 2.000 crocieristi sbarcheranno in città, ed è solo l’inizio

1 dicembre 2018 16:59

Domani la MSC Sinfonia entrerà nel porto di Messina con più di 2.000 crocieristi. Nel 2019 previsto l’arrivo anche della prossima ammiraglia MSC Bellissima. La Compagnia movimenterà più di 200.000 crocieristi (+25%) grazie a 43 scali

Domani mattina MSC Sinfonia, una delle 15 navi della flotta MSC Crociere attualmente in servizio, toccherà per la prima volta il porto di Messina con un carico di oltre 2.000 crocieristi. La nave potrà quindi aggiungere al suo pacchetto di destinazioni toccate in tutti i mari del mondo anche la città di Messina, una tra le più importanti mete crocieristiche del Mediterraneo.

“Messina è una tappa strategica per gli itinerari di MSC Crociere. Nel 2019 le navi della Compagnia arriveranno qui per 43 volte movimentando circa 200.000 passeggeri, il 25% in più rispetto all’anno in corso” ha affermato Leonardo Massa, Country Manager di MSC Crociere. “Le ultime navi che abbiamo varato hanno visto Messina inserita nell’itinerario della stagione inaugurale: MSC Meraviglia, MSC Seaview e – a partire dal prossimo marzo – anche la nuova ammiraglia MSC Bellissima sarà posizionata a Messina per l’intera stagione. Ciò testimonia l’importanza che questa città riveste per MSC Crociere, anche grazie alla sua posizione strategica che la rende una destinazione turistica particolarmente ricca di storia e di cultura, con numerose possibilità di attrazioni da visitare durante la sosta delle navi”.

La nave tornerà a Messina per ben 6 volte tra dicembre 2018 e aprile 2019, con un itinerario di 11 giorni e 10 notti che accompagnerà i crocieristi in 9 destinazioni partendo da Genova alla scoperta di Marsiglia, Barcellona, Valencia, Palma di Maiorca, La Valletta, Messina naturalmente, Civitavecchia e Livorno.

MSC Sinfonia è caratterizzata da una particolare eleganza nel design e nell’arredamento: con una stazza di oltre 65.000 tonnellate, è dotata di 976 cabine che sono in grado di ospitare fino a 2.579 passeggeri. La nave offre numerosi spazi pubblici per l’intrattenimento, il relax, lo sport e il divertimento dedicati agli ospiti di ogni età, compresi i bambini che possono contare su miniclub dotati di prodotti Chicco e LEGO® e un colorato aquapark sul ponte piscine con tanti giochi e spruzzi d’acqua.