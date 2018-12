Movida a Messina, nuove regole per il centro storico: stretta su musica e vendita di alcolici, ecco cosa cambia

Movida a Messina, arriva il codice di autoregolamentazine per le attività del centro storico: ecco le nuove regole

Per le attività del centro storico di Messina arriva il “Codice di autoregolamentazione”. I contenuti del documenti sono stati illustrati oggi dall’assessore Musolino, insieme alle Organizzazioni di categoria. Presenti Alberto Palella, presidente di Confesercenti, Alessandro Allegra, responsabile di Confartigianato, Domenico Anna di Confcommercio e il comandante della Polizia metropolitana, Antonino Triolo. “Il percorso fissato dal’Amministrazione comunale– ha spiegato l’assessore Musolino- prevede in primo luogo il dialogo come dimostrato da precedenti confronti e tavoli tecnici in cui sono stati esposti i disagi dei residenti e le esigenze dei rappresentanti di categoria, e in secondo luogo l’attuazione del potere coercitivo di vigilanza e repressione, anche a tutela di chi ha aderito al Codice”.

La sottoscrizione del Codice di autoregolamentazione comporta infatti l’obbligo da parte dell’esercente di conformarsi alle regole concordate il 20 novembre scorso tra l’Amministrazione comunale e le organizzazioni Confesercenti, Confcommercio e Confartigianato di Messina. Ogni esercente indica un referente e un recapito telefonico che sarà inserito in una chat amministrata da un rappresentante dell’Amministrazione comunale che con immediatezza comunicherà eventuali violazioni del Codice da chiunque segnalate.