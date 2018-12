A Messina la mostra d’Arte Contemporanea “Giovani Proposte”

11 dicembre 2018 10:57

A Messina in mostra le operedei giovani allievi dell’Accademia delle Belle Arti

Giorno 14 Dicembre, alle ore 18:30 si inaugurerà la mostra d’ Arte Contemporanea “Giovani Proposte” che rimarrà aperta dal 14 al 20 dicembre 2018.

Promossa dall’Associazione culturale “Impronte Messina” e dall’Accademia di Belle Arti di Messina (ABAM), con il patrocinio del comune, si svolgerà nell’Atrio di Palazzo Zanca. In mostra le opere dei giovani allievi dell’Abam: Adriana Rasconà, Alessandro Nostro, Andrea Agati, Antonella Pellegrino, Costanza Sibilla,Emmanuel Giuttari, Eros Giuttari, Federica Casile, Giusy Sorrenti, Mauro Chines, Monica Miraglia e Rosa Ariosto. La serata sarà accompagnata dalle note della fisarmonica del giovane Nicola Rasconà e da un rinfresco offerto dagli studenti dell’accademia. Il tutto è organizzato in vista delle festività natalizie per immergersi nelle nuove proposte di arte e nelle varie forme culturali interconnesse. Ogni momento sarà immortalato dalla fotografa Valentina Rasconà.