Messina, medici-artisti sul palco del Vittorio Emanuele: va in scena “Odiusseum”, lo spettacolo organizzato dall’Ammi

19 dicembre 2018 18:59

Torna l’atteso appuntamento organizzato dall’Ammi Messina: medici-artisti sul palco del Teatro Vittorio Emanuele

Ritorna anche quest’anno, l’attesissimo appuntamento con “Medici in scena”, organizzato dall’AMMI Messina. Domani giovedì 20 dicembre alle 20,00, i medici-artisti calcheranno il palco del teatro Vittorio Emanuele per proporre lo spettacolo inedito “Odisseus, una storia come non l’ha mai raccontata Nessuno”.

Sarà una rivisitazione dell’Odissea in chiave ironica, una parodia musicale, con parti recitate, cantate e ballate. La regia è curata dall’infaticabile Nino Celona, che ha anche scritto il testo, gli arrangiamenti sono stati affidati a Massimo Pulitanò, i costumi a Katia Bevacqua mentre la scenografia è di Pietro Bitto. A presentare la serata sarà la giornalista Letizia Lucca. Quest’anno l’AMMI presieduta da Francesca De Domenico Leonardi di concerto con i Fikissimi, i medici protagonisti dello spettacolo, hanno deciso di devolvere l’incasso dello spettacolo all’associazione Cambiamenti Aps, presieduta da Giuseppe Caristi, che si occupa di persone affette da malattie neuromuscolari. Quest’anno Medici in scena, avrà una struttura diversa rispetto alle scorse edizioni, sarà unico nel suo genere e vedrà coinvolti circa 30 attori con colpi di scena e gag esilaranti. Le coreografie sono a cura di A.S.D. Academy , le acconciature sono di Pina Carciotto mentre il trucco è di Wilma Salzillo. Prima dello spettacolo, alcune modelle sfileranno tra il pubblico con i gioielli di Cristian Lai, di Stella Dolci, il ricavato delle vendite dei gioielli verrà aggiunto a quello della serata e andrà sempre in beneficenza a Cambiamenti Aps.

I medici/artisti “I Fikissimi”: Massimo Pulitanò, Katia Bevacqua, Marcello Fatato, Francesco Calogero, Giuseppe Iannelli, Cosimo Milone, Elvira Marsico, Massimo Calapai, Carmelo Peditto, Giovanna Genitori, Salvatore Signorino, Luisa Barbaro, Renato Caldarera, Rita La Paglia, Francesco D’Arrigo, Sara Doddis, Maehl, Oscar Cartagenova, Santina Restuccia.