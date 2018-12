Asp Messina, Mandalari: La Paglia incontra i sindacati

28 dicembre 2018 15:51

ll nuovo Commissario Straordinario dell’Asp di Messina incontra le Rsu e le organizzazioni sindacali

Si è svolto il 27 dicembre presso l’aula riunioni del presidio Mandalari a Messina il primo incontro tra il nuovo Commissario Straordinario dell’ASP di Messina Paolo La Paglia, le RSU e Organizzazioni Sindacali dell’area del comparto; sono state discusse la stabilizzazione del personale tecnico di laboratorio e le modalità per l’avvio della mobilità interna del personale anche di altre qualifiche.

I rappresentanti sindacali hanno poi portato a conoscenza del Commissario delle varie criticità in atto presenti negli ospedali del territorio, soprattutto le carenze di organico di personale infermieristico e ausiliario, le modalità per la fruizione del servizio sostitutivo di mensa, l’applicazione del contratto integrativo aziendale; il Commissario ha fatto presente che quanto prima effettuerà una visita ricognitiva in tutti i presidi del territorio ai fini di una presa di visione diretta delle problematiche. L’incontro si è concluso con il tradizionale scambio di auguri per il nuovo anno.