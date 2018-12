7 dicembre 2018 14:12

Ok dal consiglio comunale: Messina avrà l’isola pedonale natalizia

Messina avrà l’isola pedonale natalizia. Il consiglio comunale, stamattina, ha approvato la delibera proposta dalla giunta De Luca per la pedonalizzazione del centro città e da domani fino al 7 gennaio saranno chiuse al traffico via Dei Mille, fino all’incrocio con via Santa Cecilia, e il viale San Martino, fino a via Maddalena. La delibera è stata approvata con 17 voti favorevoli, 4 contrari e un’astensione (quella del presidente Cardile, come da prassi).