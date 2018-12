Messina, incidente in via Garibaldi: scooterista ferito, ambulanza sul posto [DETTAGLI]

22 dicembre 2018 19:06

Incidente in pieno centro a Messina, tre mezzi coinvolti: scooterista ferito

Incidente in pieno centro a Messina. Qualche minuto fa in via Garibaldi, nei pressi di piazza Cairoli, si è verificato un sinistro in cui sono rimasti coinvolti due auto e uno scooter. Ad avere la peggio lo scooterista, che nell’impatto è stato catapultato sull’asfalto. L’uomo, riverso a terra, è stato soccorso dai sanitari del 118. Ancora in corso di accertamento le cause del sinistro; sembrerebbe che le persone a bordo delle altre due auto coinvolte nell’incidente non abbiamo riportato ferite. Si tratta del secondo incidente nella sola giornata di oggi. Stamattina, sul viale della Libertà, si è verificato un altro sinistro, in cui sono rimaste ferite due persone.