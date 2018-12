31 dicembre 2018 17:51

Messina: incendiata l’auto di famiglia di un carabiniere

Sono in corso le indagini delle Forze dell’Ordine a seguito del rogo a Rocca di Caprileone (Messina) in cui è andata distrutta l’auto della moglie di un maresciallo dei Carabinieri. In corso gli accertamenti per verificare se la presunta intimidazione possa essere collegata all’attività del sottufficiale