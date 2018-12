Messina: il primo Natale del sindaco “zampognaro”

24 dicembre 2018 18:32

Messina, il primo Natale con De Luca: i sei mesi a Palazzo Zanca del sindaco zampognaro

Questo del 2018 è il primo Natale da sindaco per Cateno De Luca. A sei mesi dalla conquista di Palazzo Zanca, con il sindaco di Messina ne abbiamo viste di cotte e di crude. Eccentrico e lavoratore instancabile, Cateno De Luca con un’epica campagna elettorale ha conquistato la città in quattro e quattr’otto, infuocando le piazze e sbaragliando gli avversari riservandogli con colpi bassi e non solo.

Di acqua sotto i ponti però dall’estate scorsa ne è passata e questo Natale, anche per De Luca, è tempo di bilanci. Il sindaco sceriffo, durante la sua campagna elettorale, e anche a pochi mesi dal suo insediamento, prometteva guerra ai corrotti, al malaffare, alla cattiva gestione del palazzo comunale (proprio quello in cui diceva di voler far costruire un casinò).

E se è vero che sei mesi sono troppo pochi per giudicare l’operato di un sindaco e della sua giunta (prossima al rimpasto) è anche vero che ci sono fatti e risultati sotto gli occhi di tutti.

Messina da quando è arrivato De Luca, non è una città più pulita, anzi addirittura perde sette posti nella graduatoria stilata dal Sole24Ore sulla Qualità della vita. Del primo periodo del mandato De Luca resterà nei ricordi l’emergenza rifiuti in città, risolta del sindaco col taglio di testa di Iacomelli. Anche quest’anno molte famiglie di Messina trascorreranno il Natale nelle baracche, tra i topi e l’amianto. Ma è altrettanto vero che De Luca in questa battaglia ci ha messo “anima e cuore“, portando il caso di “Messina città delle baracche” in tv; poi a Roma, dove ha incassato il no del Capo della Protezione Civile per lo stato di emergenza.

Altrettanto vero è che questo sindaco ha “rivoluzionato” il modo di parlare alla gente: De Luca è un sindaco che parla alla gente, che parla sui social, molto di più di quanto ha fatto Accorinti, il sindaco venuto dal basso. De Luca lo ha fatto e continua a farlo anche in modo scomodo, senza freni, minacciando a destra e a manca chi, a detta sua, non fa bene il suo lavoro.

Il sindaco in questi mesi, tra una minaccia e l’altra (compresa quella delle sue dimissioni), ha dimostrato di avere una particolare predilezione per i dipendenti comunali e delle partecipate, condannandoli al massacro mediatico.

Da abilissimo comunicatore (e a ragion veduta) finora è riuscito a tenere compatta un’aula in cui non siede neanche un consigliere eletto nella sua lista. I consiglieri, al termine di sedute di consiglio e monologhi estenuanti, finora hanno sempre dato l’ok a sfilze e sfilze di provvedimenti: il più importante è il Salva Messina.

De Luca ha fatto sedere al tavolo sindacati e attori sociali. Altrettanto vero è che l’Amministrazione finora è sempre stata aperta al dialogo e non c’è settimana che passi in cui a Palazzo Zanca non venga convocato un tavolo: indice della disponibilità di questo sindaco al dialogo con tutte le parti sociali. Ma è anche vero che ha “snobbato” e continua a farlo i consiglieri di circoscrizione: ma del resto già in campagna elettorale si era detto favorevole all’abolizione dei quartieri.

Eravamo abituati a questo?

A questo “sindaco tsunami” Messina era preparata? I cittadini si aspettavano questo dal sindaco? Forse in parte si, in parte è troppo presto per dirlo. Ci sono ancora troppi nodi da sciogliere e tanti dei punti del programma del sindaco che ancora aspettano di essere attuati. Intanto, tra una suonata con la zampogna e l’altra, il sindaco stamattina, come augurio di Natale, ha lanciato un altro messaggio alla città: “Messina deve tornare a osare”– ha detto.

De Luca, si dice spesso su social, è uno che il sindaco lo sa fare. E su questo possiamo anche essere d’accordo: può fare molto meglio di quanto abbiano fatto Accorinti e i suoi. Staremo a vedere fino a che punto si spingerà il nostro sindaco sceriffo. E per conoscere quale sono le prossime mosse del sindaco non ci resta che aspettare capodanno. De Luca terrà un comizio a Piazza Duomo, in cui comunicherà anche i rimpasti che intende fare nella sua giunta.