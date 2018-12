Messina, il messaggio di fine anno del sindaco De Luca alla città: “Il 2019 sarà l’anno della svolta, sosteneteci”

31 dicembre 2018 20:59

De Luca in diretta fb per il messaggio di fine anno alla città: “Il 2019 sarà l’anno della svolta”

È iniziato ricordando il sisma del 1908 il messaggio di fine anno del sindaco De Luca. In diretta da Palazzo Zanca il sindaco della città dello Stretto ha fatto il suo discorso ai messinesi, condividendo alcune riflessioni sui primi sei mesi da inquilino del palazzo municipale. De Luca ha voluto fare un paragone, un accostamento, tra i traumi vissuti dalla città nel corso della storia e l’attuale situazione di oggi: “Il terremoto del 1908 e i bombardamenti durante la seconda guerra mondiale sono stai traumi dai quali la città è riuscita a risorgere. Negli ultimi decenni invece- ha proseguito il sindaco- è come se la città si fosse assestata su un modello di mediocrità”. Il riferimento del sindaco è alla mala politica, ai giovani che se ne vanno.

“Questo palazzo- ha ricordato il sindaco- è il primo punto del nostro programma: da qui deve essere messa in atto quell’azione concreta di buon governo che è mancata in questi anni. Dobbiamo smontare tutto quello che abbiamo ereditato. Abbiamo ereditato una città che ha paura ad osare”.

De Luca ha fatto poi riferimento alle recenti statistiche che collocano Messina in fondo alla lista per indice di vivibilità: “A Messina mancano gli elementi basilari per essere vivibile e civile. La disoccupazione è in aumento, i nostri giovani continuano ad andare via. L’eredità che abbiamo ricevuto ci consegna un grande fardello di cui eravamo coscienti. Non cerchiamo alibi: eravamo coscienti di cosa avremmo affrontato”.

Intanto oggi i sette assessori hanno rimesso il mandato nelle mani del sindaco. Domani da Piazza Duomo, De Luca renderà note alla città le sue valutazioni e cosa avrà deciso di fare con la sua Giunta.

Il sindaco ha poi fatto un breve excursus sulla situazione delle partecipate, del lavoro svolto in sei mesi e del costante supporto ricevuto dal Consiglio comunale: “In sei mesi siamo riusciti a cancellare il modo di agire registrato nelle partecipate, siamo riusciti a destrutturare elementi che hanno messo in ginocchio la comunità. Stiamo portando fino in fondo la revisione delle partecipate. Le società che erogano servizi devono farlo con piani finanziari compatibili. Abbiamo detto basta al sistema delle cooperative, che ha favorito clientelismo”.

De Luca ha lanciato un messaggio anche alla stampa: “Ci sono pezzi della città che continuano a difendere l’indifendibile, certa stampa che al di là della doverosa informazione spesso assume un ruolo di censore e si permette di emettere sentenze su cose specifiche e di diventare quasi elemento di contrasto. Tutto questo non serve alla città. In città ci sono plotoni di esecuzioni pronti a sparare al mio primo errore”.

Il sindaco ha raccontato anche alcuni aspetti della sua vita privata: “i miei genitori facevano i contadini e mi hanno inculcato il valore della fatica e della responsabilità e autonomia. Questo mi ha consentito di governare la comunità di Fiumedinisi, di Santa Teresa Riva, di arrivare all’Ars e infine a Palazzo Zanca. Il mio solo timore è quello di essere all’altezza del compito, non vi voglio deludere– ha detto De Luca rivolgendosi ai cittadini- perché voi avete fatto una scelta forte contro il sistema che sotto mentite spoglie vi ha governato”.

Il sindaco ha poi ringrazio tutte le “forze sane” della città: il volontariato, le forze dell’ordine, il Prefetto, le organizzazioni sindacali, chi assiste quotidianamente gli ammalati.

Infine l’appello alla deputazione messinese nazionale e regionale: “Sostenete la nostra azione, siamo l’istituzione municipale, siamo la vostra comunità. Non ve lo chiede De Luca, ma la città”.

“Sono certo che il 2019 per noi sara un anno diverso, caratterizzato dalla svolta che porta in sintesi il mio nome e che voi avete voluto- ha concluso De Luca parlando ai cittadini- Statemi vicino e abbiate la doverosa pazienza di assistere ai passaggi che si dovranno affrontare per eliminare le storture che abbiamo ereditato e rendere di nuovo Messina bella, protagonista e produttiva”.