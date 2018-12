Messina, auto in fiamme vicino il Duomo: passeggeri salvi per miracolo [INFO E DETTAGLI]

15 dicembre 2018 20:03

A messina le fiamme travolgono una ford sita in zona Duomo. Fortunati i passeggeri che si trovavano a bordo. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco

E’ accaduto ieri sera a Messina, quando intorno alle 21 quattro passeggeri di una ford sono riusciti a fuggire fuori dalla vettura prima che questa andasse in fiamme. Si trovavano alle spalle del Duomo, in Via Loggia dei Mercanti. Le cause sono ancora da accertare ma probabilmente alla base dell’incendio vi è un corto circuito. Le persone che erano a bordo dell’auto, infatti, hanno prima visto fumo che usciva dall’abitacolo lato passeggero, e a quel punto fortunatamente hanno ben pensato di scendere immediatamente dalla vettura. Da li a poco le scintille trasformatesi in fiamme, divampate in pochissimo tempo. Che dire, attimi di panico che hanno sicuramente destato grande paura ma anche la curiosità di molte gente che a quell’ora si trovava in zona.