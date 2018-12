“Memento Audere Semper”: Messina ricorda Luigi Rizzo e Letterio Donato, eroi della Grande Guerra

21 dicembre 2018 20:34

A 100 anni dalla fine della Grande Guerra è stato celebrato al Forte San Salvatore a Messina l’evento “Memento Audere Semper” in memoria del Comandante Luigi Rizzo e del Marinaio scelto Letterio Donato. All’incontro in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, ha preso parte l’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Roberto Vincenzo Trimarchi.

A promuovere la giornata celebrativa, all’interno della base della Marina Militare di Messina, dei due eroi messinesi dell’impresa di Premuda, l’Istituto tecnico nautico “Caio Duilio”, diretto dalla professoressa Maria Schirò che ha aperto i lavori dell’incontro, svolto in collaborazione con la Corporazione dei Piloti dello Stretto di Messina e dell’Istituto Nazionale Nastro Azzurro.

Presente tra gli altri alla cerimonia, coordinata dai docenti Roberto, Melara, De Domenico, Giammella, Mauro, Mangano, Ipsale, Aliberti, Saccà, Marziano, Romeo, il prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi.

Durante l’incontro al quale hanno partecipato le classi 4^ A B C D G e le classi 5^ A B C D G H e le classi 3^M- 4^M- 5^M dell’Istituto Nautico Duilio, si è tenuta la proiezione del cortometraggio ‘Premuda’. Il filmato ha esaltato le gesta eroiche di Luigi Rizzo, ‘’un uomo dal coraggio estremo e temerario espresso sul mare, simbolo di orgoglio per la città alla quale si deve dignità con valore e audacia’’ così l’Assessore Trimarchi ha interpretato lo spirito della celebrazione di oggi , nell’ottica di un concreto riscatto di Messina.