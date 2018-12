Messina, decentramento amministrativo: la Terza Circoscrizione propone un nuovo regolamento

3 dicembre 2018 13:03

Circoscrizioni a Messina, i consiglieri del Terzo Quartiere presentano una bozza di regolamento per il decentramento amministrativo

I consiglieri di circoscrizione continuano la loro battaglia per il riconoscimento dell’autonomia amministrativa e dal Terzo Quartiere di Messina arriva la proposta per un nuovo regolamento per il decentramento. La bozza di regolamento verrà presentata domani alle 10:30 presso la sala ovale del Comune. Il Consiglio della Terza Circoscrizione illustrerà i contenuti della proposta, che sarà consegnata al Sindaco, all’Assessore al Decentramento, al Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente Commissione Decentramento, al Presidente Commissione Regolamento e al Segretario Decentramento. L’attuazione del decentramento amministrativo è prevista dalle legge regionale del 26 giugno 2015, n° 11. A tutt’oggi però l’Amministrazione De Luca non ha dato attuazione alla normativa, durante la campagna elettorale De Luca aveva anzi annunciato l’intenzione di voler sopprimere i quartieri per eliminare spese inutili: “Ritengo- commenta invece il consigliere Cacciotto– che l’attuazione del decentramento amministrativo sia, oltre che giuridicamente obbligatoria, anche necessaria affinché le Circoscrizioni abbiano una funzionalità“.