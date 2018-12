Messina, De Luca prepara un nuovo comizio e annuncia: “Cambierà la Giunta”

19 dicembre 2018 20:24

Catemoto a Palazzo Zanca? Sindaco di Messina pronto a cambiare i suoi assessori. Per conoscere quali teste salteranno occorrerà attendere capodanno: De Luca terrà un comizio a Piazza Duomo

Aria di cambiamento a Palazzo Zanca. Il sindaco di Messina, a sei mesi dal suo insediamento, è pronto al rimpasto della sua Giunta. Per conoscere quali teste salteranno occorrerà però attendere il capodanno. Il sindaco di Messina è pronto a scendere in piazza per un altro maxi comizio, in cui comunicherà alla città come cambierà la sua giunta. “Della modifica della Giunta Municipale se ne parlerà a capodanno durante il comizio di piazza Duomo ore 16:30“- ha detto De Luca. Staremo a vedere se di che portata sarà il “Catemoto”.