Messina, maxi controlli ad esercizi commerciali e veicoli: 5 arresti, 3 denunce e sanzioni

1 dicembre 2018 11:15

Giro di vite della Polizia nell’ambito dell’operazione “Quartieri Sicuri”: numerosi controlli in città, arresti e denunce. Multe per oltre 3000 euro

Poliziotti delle Volanti e Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” ancora una volta in campo per potenziare i servizi di controllo del territorio in città.

Nei giorni scorsi, centro e zona sud hanno visto impegnati i poliziotti con 100 pattuglie che hanno proceduto al controllo di 526 persone e di 3290 veicoli.

Tra i veicoli sottoposti a verifica 10 sono risultati rubati e 4 sono stati sequestrati.

Sono 120 le persone destinatarie a vario titolo di provvedimenti restrittivi della libertà personale sottoposte a controllo dai poliziotti e 15 le perquisizioni eseguite.

Proseguono le verifiche presso gli esercizi commerciali effettuate con l’ausilio della Sezione Annona della Polizia Municipale e dei Tecnici della Prevenzione del SIAN con sanzioni irrogate per violazioni sotto il profilo amministrativo e sanitario per un totale di 3.169,00 euro a carico di due attività in centro città.

Deferite in stato di libertà 3 persone: 2 per furto aggravato in abitazione e una per danneggiamento a seguito di incendio.

Arrestati, altresì, 4 soggetti per furto aggravato in concorso ai danni di un deposito di materiale edile e una quinta persona per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti del coniuge.