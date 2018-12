Inps Messina, stop alle code agli sportelli: arriva il servizio “PrenotaInps”

14 dicembre 2018 19:11

Stop alle code agli sportelli: l’Inps di Messina lancia il sistema “PrenotaInps”, in arrivo anche il “Baby Pit Stop”

L’Inps di Messina avvia il 2019 nel segno delle novità. Negli uffici della città dello Stretto verranno significativamente ridotti i tempi di attesa e arriverà un nuovo spazio per le neomamme. Con il sistema “PrenotaINPS” gli utenti potranno prenotare – chiamando un numero di telefono dedicato – l’accesso al servizio di informazione presso gli sportelli INPS della provincia. L’obiettivo è quello di ridurre significativamente il tempo di attesa per l’accesso agli sportelli. In arriva anche il “Baby pit stop”, per offrire a neomamme e lattanti il contesto più idoneo alla permanenza e all’allattamento al seno presso i rinnovati locali dell’Agenzia di Messina in via Tommaso Capra.

I dettagli dei nuovi servizi verranno illustrati mercoledì mattina dal direttore provinciale Marcello Mastrojeni. Nell’occasione saranno illustrate alcune delle più significative attività svolte nel corso del 2018.