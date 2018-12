Cinghiali a spasso a Messina: branco avvistato all’Annunziata, a pochi metri dalla chiesa [VIDEO]

10 dicembre 2018 12:00

Ennesimo avvistamento di cinghiali in strada a Messina

A Messina è ancora emergenza cinghiali. La segnalazione ci arriva da un lettore, che ha immortalato in un video alcuni esemplari intenti a cercare cibo tra i cassonetti all’Annunziata. La zona in cui è stato avvistato il branco è una delle più trafficate della zona, i cassonetti in cui rovistavano sono collocati pochi metri più su della chiesa: una strada percorsa giornalmente da studenti e non solo, vista la prossimità con scuole, supermercati e il polo universitario. Ecco le immagini inviateci dal nostro lettore: