Messina, chiuso il Centro Servizi di Provinciale. Cacciotto: “Ennesimo smacco dell’Amministrazione De Luca”

28 dicembre 2018 14:05

“Un altro colpo alla democrazia, al Decentramento, ai servizi al cittadino e non solo”. Commenta così il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto la chiusura disposta a partire da ieri del Centro Servizi di Provinciale. Gli uffici della zona sud di Messina resteranno chiusi fino a data da destinarsi.

“L’utenza– si legge in una nota- pertanto dovrà rivolgersi agli altri uffici circoscrizionali, ad eccezione dei cambi di domicilio, che dovranno essere richiesti nella sede della III circoscrizione di Camaro, ex scuola La Pira”.

“È del tutto evidente– commenta il consigliere- che la chiusura comporterà un enorme disagio per i tanti residenti della Terza Circoscrizione ed un sovraffollamento degli uffici di Camaro. Anziché avvicinare i servizi al cittadino questa Amministrazione li allontana”- dichiara il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto, facendosi portavoce del Consiglio della Terza Circoscrizione che non sembra essere stato neppure avvertito della chiusura. “che ha fatto la sua fortuna elettorale proprio nei Villaggi. Eppure il referendum Montemare avrebbe dovuto insegnare qualche cosa, evidentemente non si riesce bene a percepire. Ma la chiusura del Centro Servizi di Provinciale ha un altro significato:Una doppia sconfitta che dovrebbe fare riflettere chi ritiene ancora oggi il decentramento un costo- conclude Cacciotto– piuttosto che un diritto”.