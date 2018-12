Serie D: Messina-Castrovillari, ecco i convocati di mister Biagioni

18 dicembre 2018 23:02

Serie D: domani Messina-Castrovillari. Al termine dell’allenamento il tecnico Oberdan Biagioni ha diramato l’elenco dei convocati

Il Messina ha svolto in mattinata, sul sintetico del Marullo di Bisconte, la seduta di rifinitura in vista della gara contro il Castrovillari in programma domani pomeriggio alle 14.30. Al termine dell’allenamento il tecnico Oberdan Biagioni ha diramato l’elenco dei convocati.

Portieri: Jairo Lourencon, Federico Meo.

Difensori: Nicola Aldrovandi, Siny Ba, Mamadu Samba Candé, Francesco Barbera, Fabrizio Ferrante, Victor Lundqvist, Giuseppe Zappalà.

Centrocampisti: Nicola Amadio, Kevin Biondi, Fabio Bossa, Jens Janse, Salvatore Cocimano, Gael Genevier, Andrea Selvaggio, Loris Traditi.

Attaccanti: Pietro Arcidiacono, Biagio Carini, Giovanni Catalano, Giuseppe Tedesco.