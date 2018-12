Messina, controlli di Natale e Santo Stefano: sei persone denunciate a Capo d’Orlando

27 dicembre 2018 20:43

Messina, controlli dei Carabinieri durante le festività natalizie: sei persone denunciate a Capo d’Orlando

In occasione delle festività natalizie, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata Militello hanno svolto servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio nel comprensorio dei Nebrodi, incrementando la presenza dell’Arma nella fascia costiera e nelle aree della movida notturna, procedendo a controlli sulle arterie stradali che collegano i paesi montani con il litorale e con gli svincoli autostradali.

Nel corso dei servizi, i militari dell’Arma, hanno proceduto nei confronti di:

2 persone, un 50enne ed un 22enne, che sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Patti per porto ingiustificato di coltelli di genere vietato od oggetti atti ad offendere;

4 persone, un 22enne, un 26enne, un 29enne ed un 62 enne, che sono stati deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Patti per guida in stato di ebrezza, con il contestuale ritiro delle rispettive patenti di guida.