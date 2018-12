Messina, Campionato MSP Calcio a 11 Amatoriale: i risultato della 9ª giornata

13 dicembre 2018 18:57

Messina, i risultati della IX giornata del Campionato MSP Calcio a 11 Amatoriale: il Real Fenice riesce ad imporsi in trasferta contro il Peloro Annunziata. Conclusa anche la prima giornata del Torne Pro Soccer

La IX giornata del Campionato Provinciale MSP di calcio a 11 a Messina, conferma la forza del Real Fenice che dopo una partita combattuta e corretta con la forte Peloro Annunziata, riesce ad avere la meglio imponendosi in trasferta per 2 reti a una.

A segno, per la squadra del Presidente Franco Irrera, i bomber Cannavò e Ionut.

L’Atletico Cameris travolge il rimaneggiato San Filippo (11-0); ben 5 reti portano la firma del bomber Interisano Gianfranco. Il Campetto del Presidente Sandro Olimpio vince al Despar una sfida importante con il Messina Nord. Nonostante diverse assenze, Mento e compagni battono 3 a 1 la formazione cara a Mister Di Pietro che può comunque contare su una squadra solida e di sicura prospettiva. La Kingdom di Aliotta quest’anno non intende fare passi falsi: rifila 6 reti al Trinacria di Dino Gemelli trascinata dal bomber Lucchese sempre più leader.

Risorge il San Paolo di Mister Cento: dopo un periodo nero, Santapaola, autore di una doppietta, e compagni, vincono in trasferta per 3 a 1 contro l’Alì Terme di Peppe Ciulla e Fabrizio Conte.

Seconda vittoria di fila per la Villari Cardile del Presidente Pancrazio Puglia che al Despar Staduim, batte gli Antenati Pub per 4 a 2. Da segnalare la doppietta di Lele Aricò per i pubbisti e la tripletta di La Spada per la Villari.

Uragano Soccer in salute: Ambriano e compagni portano a casa i tre punti dopo una partita combattuta con il Camp Nou, sempre più in crescita, al quale mancano adesso solo i tre punti.

Rinviata per maltempo Euromatic – Planet Win 365.

La classifica disciplina vede in testa il Campetto insieme al Messina Nord; capocannoniere sempre Cammarata incalzato da Belfiore, Cannavò e Interisano.

Partite da recuperare

Villari Cardile – Uragano Soccer giov. 13.12.2018 ore 21:00 Bonanno

Euromatic – San Filippo lun. 17.12.2018 ore 21:00 Mili Marina

Prima Giornata

San Filippo – Messina Nord giov. 13/12 h. 20:00 Despar Stadium

Trinacria Calcio – Atletico Cameris giov. 13/12 h. 21:30 Despar Stadium

Camp Nou – Euromatic ven. 28/12 h. 21:30 Despar Stadium

Planet Win 365 – Alì Terme ven. 14/11 h. 21:30 Despar Stadium

Real Fenice – Villari Cardile dom. 16/12 h. 11:30 Despar Stadium

Uragano Soccer – Antenati Pub dom. 16/12 h. 11:00 Mili Marina

San Paolo – Peloro Annunziata lun. 17/12 h. 21:30 Despar Stadium

Kingdom – Il Campetto mar. 18/12 h. 20:45 Bonanno

Classifica Disciplina

Il Campetto 8 Messina Nord 8 Euromatic 12 Villari Cardile 14 Peloro Annunziata 14 Urgano Soccer 14 San Filippo 16 Planet Win 365 17 Atletico Cameris 19 Alì Terme 23 Real Fenice 24 Trinacria Calcio 29 Antenati Pub 38 San Paolo 40 Camp Nou 60 Kingdom 68

La Prima giornata del Torneo Pro Soccer:

Rappresentativa MSP – Peloro Annunziata 2 – 2

Pol. Forense Zancle – Football Zancle 5 – 1

Green Soccer Ainis – Despar Stadium 7 – 0ª

Un torneo divertente che vede partire in ritardo Despar e Football Zancle già pronte al riscatto. Più attrezzate con maggiore esperienza la Rappresentativa MSP guidata da Pancrazio – Di Pietro, la Peloro Annunziata presente anche in questa manifestazione, la Forense guidata da Mister Tierno e il Green Soccer Ainis di Pino La Spesa, Chicco Pino, Gaetano Mormino.

La classifica