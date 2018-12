Messina:consegnati i 46 alloggi di Camaro Sottomontagna

10 dicembre 2018 15:23

I 46 assegnatari degli alloggi di Camaro Sottomontagna a Messina trascorreranno il Natale nelle nuove case, l’Amministrazione è riuscita a mantenere la promessa. Stamane infatti a Palazzo Zanca sono stati ufficialmente consegnati gli alloggi al Comune. Venerdì 14 si procederà alla scelta delle abitazioni da parte degli aventi diritto secondo la graduatoria già stilata e sabato 15 alla consegna degli stessi direttamente in loco. “Abbiamo proceduto ad accelerare i tempi per come ci siamo impegnati – ha dichiarato il sindaco De Luca – l’assegnazione di questi 46 alloggi rientra nella strategia di accelerazione che comunque l’Amministrazione comunale, nonostante il mancato riconoscimento della dichiarazione dello stato di emergenza, sta portando avanti. La stessa situazione la stiamo definendo per quanto riguarda gli altri cinquanta alloggi dell’Annunziata. Riusciremo intanto a far passare il Natale nelle nuove case a 46 famiglie; per quanto riguarda l’Annunziata sicuramente l’iter si completerà entro gennaio”. “ Oggi formalmente l’impresa ha consegnato le chiavi allo IACP che è l’ente attuatore – ha aggiunto il vicesindaco Mondello – e l’IACP lo consegna al comune di Messina che a strettissimo giro provvederà alla consegna degli alloggi. Finalmente si compie un primo passo importante. Le graduatorie sono già definite; quindi si tratta semplicemente di fornire le chiavi agli aventi diritto per poi procedere alla prima parte dello sbaraccamento, il che significa rendere inagibili le baracche che non saranno più utilizzabili”.