Messina, la Polizia di Stato a fumetti: ecco il “Commissario Mascherpa”, in vendita anche il calendario 2019 [VIDEO]

26 dicembre 2018 14:05

In vendita anche a Messina il fumetto e il calendario 2019 della Polizia di Stato: il ricavato sarà devoluto in beneficenza

Il tempo dei regali non è ancora terminato. La Polizia di Stato ne propone due davvero interessanti. Si tratta del fumetto “Mascherpa”, acquistabile, al costo di 9 euro, inviando un’email a: segreteria.poliziamoderna@interno.it o telefonando allo 0646538326/0646525518. Il ricavato del libro sarà interamente devoluto al Piano Marco Valerio, istituito per sostenere i figli minori dei dipendenti della Polizia di Stato affetti da gravi patologie.

L’altro interresante regalo è il Calendario 2019, che può essere acquistato online sul sito https://regali.unicef.it/shop/calendari-polizia/

Parte del ricavato della vendita sarà destinato al Comitato italiano per l’Unicef Onlus per sostenere il progetto Yemen; e altra parte al Fondo Assistenza della Polizia di Stato Piano Marco Valerio, istituito per sostenere i figli minori dei dipendenti della Polizia di Stato affetti da gravi patologie.