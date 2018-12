Messina: il grande cuore dei cittadini a favore di Telethon

25 dicembre 2018 21:00

Messina: si è svolto nei giorni 15 e 16 dicembre presso uno stand appositamente allestito in piazza Cairoli un banchetto Telethon

Si è svolto nei giorni 15 e 16 dicembre presso uno stand appositamente allestito in piazza Cairoli a Messina un banchetto Telethon per la raccolta fondi a favore della ricerca scientifica di eccellenza per la prevenzione e la cura delle malattie genetiche rare. I volontari Sigari Graziella, Roberta Musolino, Patrizia Russo, Marisa Scaffidi, Maria Cosentino, Antonio Passalacqua e Fabrizio Maggio, in concomitanza con la maratona televisiva su RAI Uno, hanno proposto ai cittadini l’acquisto dei “Cuori di cioccolato”, i buonissimi prodotti solidali andati letteralmente a ruba. Con grande generosità i messinesi hanno voluto aiutare Telethon ed hanno acquistato in poche ora tutte le confezioni disponibili per un ricavato che ha superato i 1500,00 euro. Tanta allegria e tanti palloncini colorati regalati a tutti i bambini che si sono avvicinati al banchetto, con un arrivederci al prossimo anno per altre iniziative a favore di Telethon.