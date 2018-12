Messina: sorpreso con hashish aggredisce i carabinieri e ingerisce la droga, 38enne arrestato

1 dicembre 2018 16:10

Messina: sorpreso con hashish aggredisce i Carabinieri e ingerisce la droga. Arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Nel pomeriggio di giovedi, i Carabinieri della Stazione di Giostra hanno arrestato il 38enne D. B. A., per i reati di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Il tutto è accaduto poco dopo l’ora di pranzo, quando i Carabinieri della Stazione di Giostra, su disposizone dell’Autorità Giudiziaria, sono andati a casa dell’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, per applicargli il braccialetto elettronico. All’interno dell’abitazione un brigadiere dell’Arma ha percepito l’odore dell’hashish. ed ha chiesto spiegazioni al 38enne che, di scatto, ha prelevato da un pacchetto di sigarette, appoggiato su un mobile, un pezzetto di hasish, tentando di ingerirlo. Il militare è intervenuto per recuperare la sostanza stupefacente e bloccare l’uomo ma questi si è divincolato, spingendolo a terra e mordendogli la mano. Il Carabiniere, con il supporto dei colleghi della Stazione, è riuscito a immobilizzare il 38enne quando questi aveva ormai inghiottito lo stupefacente. L’uomo è stato, pertanto, arrestato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali ed è comparso davanti al Giudice presso il Tribunale di Messina che, al termine dell’udienza, ha convalidato l’arresto effettuato dai Carabinieri ed ha disposto nei confronti del 38enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.