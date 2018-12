Messina, evade dai domiciliari: arrestato 43enne a Camaro

21 dicembre 2018 13:01

Arrestato 43enne a Messina, l’uomo sottoposto ai domiciliari è stato trovato a bordo di un’auto



I Carabinieri della Stazione di Messina Camaro Superiore hanno arrestato N.T.F., 43enne del posto, ritenuto responsabile del reato di evasione dalla misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposto. I militari, durante un controllo delle persone sottoposte agli arresti domiciliari effettuato martedì pomeriggio, non hanno trovato l’uomo all’interno della propria abitazione. Poco dopo, lo hanno notato a bordo di un’auto e lo hanno seguito fino al vicino Pronto Soccorso ove l’uomo si era recato senza alcuna autorizzazione e senza avere effettuato neppure la prescritta comunicazione alle forze dell’ordine. L’uomo è stato pertanto arrestato in flagranza per il reato di evasione e, su disposizione della Procura della Repubblica di Messina, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, all’esito della quale il Giudice presso il Tribunale di Messina ha convalidato l’arresto effettuato dai Carabinieri ed ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del 43enne.