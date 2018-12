Messina: al via la collettiva d’arte “Analogie”

28 dicembre 2018 15:46

Alla Galleria Arte Cavour a Messina in mostra le opere di 18 artisti

“Analogie” è il titolo della collettiva d’arte che si aprirà venerdi 4 gennaio 2019, ore 18, presso la Galleria Arte Cavour di Corso Cavour 119 a Messina.

La manifestazione artistica è composta da 18 artisti ed ha lo scopo di valorizzare le arti visive. Davide Lupica è riuscito a coinvolgere come non mai gli artisti più conosciuti e blasonati dell’area metropolitana, protagonisti da anni della “scena” artistica messinese. L’idea su cui è basata la mostra è che ogni artista interpreti una delle foto di Lupica in forma di disegno, scultura, opera materica o altri tipi di rappresentazione artistica tipica dell’artista specifico. In mostra saranno presenti sia le foto di Lupica che le opere degli artisti ispirate dalle foto.

Durante la serata inaugurale sarà presentato un catalogo contenente le opere in mostra.

Gli artisti in mostra sono: Nino Bruneo – Antonello Bonanno Conti – Mamy Costa – Giovanni Fiamingo – Maurizio Gemelli – Giacomo Lattene – Giuseppe Pitaccio – Puccio – Stello Quartarone – Maria Rando – Silvia Ripoll – Rosa Rigano – Domenico Santangelo – Mimma Scimone – Demetrio Scopelliti – Aurelio Valentini – Salvatore Vasi

“Analogie” rimarrà aperta fino al 12 gennaio. La mostra osserverà i seguenti orari di visita: da lunedì al sabato dalle ore 17.00 alle 20.00.

Organizzazione:

Direttore Paolo Accordino

Direttore artistico Maurizio Gemelli

“Analogie”

Galleria “Arte Cavour”

Corso Cavour 119 – Messina

Inaugurazione 4 gennaio 2019 ore 18

Esposizione 4 gennaio – 12 gennaio 2019

Orari di visita dal lunedì al sabato 17:00-20:00

Ingresso Gratuito