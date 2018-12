23 dicembre 2018 21:00

A Messina la terza edizione di “Un amore di Natale” organizzata da Terra di Gesù Onlus in collaborazione con la Parrocchia di Mili Marina e il patrocinio di AMMI per la regia di Gianni Rizzo

Venerdì 21 dicembre presso il Teatro Annibale la terza edizione di “Un amore di Natale” kermesse, organizzata da Terra di Gesù Onlus in collaborazione con la Parrocchia di Mili Marina e il patrocinio di AMMI Messina per la regia di Gianni Rizzo. Sul palco i ragazzi della Meter & Miles,i trombettisti Bellitto e Di Blasi,Nino Principato,il duo pianistico Metro-Foti, Renato Di Pane,i cantanti Carlo Giappi e Daniela Rando,Massimiliano Rizzo, il musicista Pietro Cernuto(Unanovantaluna),il Coro Diocesano Santa Maria della Lettera. Nel foyer mostra pittorica e i presepi di Franco Bucca. Sorteggiato un presepio in legno realizzato da Andrea Soffli. L’evento è stato presentato da Marina Bottari e Fortunato Marino. Al termine applausi calorosi di un numeroso pubblico che ha vissuto l’atmosfera del Natale sganciato dai cliche’ consumistici. Hanno salutato la platea Francesco Certo,Mariella Costantino,Angela Arena Padre Lonia e Padre Domininique Ndolomo appena giunto dal Congo, dove ha realizzato l’Ospedale di Kpangi con la Onlus messinese. Il ricavato della serata andrà a sostengo del Centro Buon Pastore che supporta i bambini disagiati del territorio.