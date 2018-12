Messina: consegnato un altro alloggio del Progetto Capacity

11 dicembre 2018 14:01

Firmato un altro contratto per la consegna di alloggio nell’ambito del Progetto Capacity a Messina, entro Natale la firmeranno altre cinque famiglie

Alla presenza dell’assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Calafiore, è stato sottoscritto oggi, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, un nuovo contratto per la consegna di alloggi agli aventi diritto nell’ambito del progetto Capacity. Davanti al notaio Enrico Siracusano e al dirigente Salvatore De Francesco è stata la volta di Rosina Sciuto, inserita nella graduatoria definitiva degli aventi diritto all’assegnazione di unità immobiliari nell’ambito di “Fondo Saccà”, alla quale, prendendo atto delle documentazioni prodotte da Ecos-med s.c.s., partner nel progetto, è stato riconosciuto lo status di beneficiaria del Capitale personale di capacitazione. Al nucleo familiare, che ha autonomamente individuato un’abitazione adeguata alle proprie esigenze, compatibile con i vincoli economici del progetto Capacity (75% del prezzo lordo di acquisto con un massimale di 80 mila euro) e delle proprie disponibilità finanziarie, è stato assegnato un capitale inferiore alla quota massima consentita. “Anche oggi è stato firmato un altro contratto – ha dichiarato l’assessore Calafiore – proseguendo nel processo di risanamento che è e rimane un impegno costante dell’Amministrazione comunale. Martedì 18 e giovedì 20 saranno siglati complessivamente altri cinque contratti per consentire ad altrettante famiglie messinesi di trascorrere un Natale in serenità diverso dai precedenti”.