Messina, Unime: Alessandro Forestieri è il nuovo presidente del Consiglio degli Studenti

22 dicembre 2018 10:32

Alessandro Forestieri di “Unidea” è il nuovo presidente del Consiglio degli Studenti a Messina

Si sono svolte, nell’aula Cannizzaro dell’Università degli studi di Messina, le votazioni per la Presidenza del Consiglio degli Studenti, che si sono concluse con l’elezione all’unanimità dello studente del CdL in Odontoiatria e Protesi Dentaria Alessandro Forestieri, rappresentante del’Associazione Universitaria “Unidea”. L’associazione Unidea, nata lo scorso anno dall’aggregazione di un gruppo eterogeneo di ragazzi con pregresse esperienze nella politica universitaria messinese, e fondata dagli ormai ex studenti Carmelo Stelitano e Giacomo Picciolo, ha raggiunto questo storico risultato in piena continuità con l’ormai ben consolidato gruppo studentesco del Policlinico Universitario di Messina che come già avvenuto in passato in occasione delle varie elezioni universitarie si dimostra capace di fare squadra; il neo Presidente, infatti, succede alla studentessa Jessica Rocca, facente parte del gruppo del CdL di Infermieristica fondato da Alfredo Manuli, il quale, insieme all’ormai ex studente di Medicina e Chirurgia Federico Alati, ha lavorato attivamente affinché venisse mantenuto e consolidato questo senso di unione e di appartenenza che già da tempo accomuna questo team che si rilancia con forza in vista delle prossime elezioni universitarie.

Ed è proprio da questa unità di intenti, facendosi forte della solidità del gruppo che ha alle spalle, che il neo eletto Presidente Forestieri auspica di poter ottenere il maggior numero di risultati possibili in favore degli studenti dell’Università di Messina.

Di seguito l’elenco delle associazioni che hanno contribuito al raggiungimento di questo splendido risultato:

Atreju

Figli di ippocrate

Morgana

Orione

Unidea