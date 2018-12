Messina, nuovi abbonamenti da record alla stagione del Teatro Vittorio Emanuele

11 dicembre 2018 14:17

In soli dieci giorni oltre mille nuove tessere abbanamento per la stagione al Teatro Vittorio Emanuele di Messina

Lo scorso 1 dicembre si è aperta la nuova campagna abbonamenti dedicata alle stagione 2018/2019 del Teatro Vittorio Emanuele, terminata con un buon successo, visti i tempi strettissimi.

In soli 10 giorni sono state sottoscritte più di 1.000 nuove tessere di abbonamento.

Si tratta di dati incoraggianti che testimoniano per l’ennesima volta il grande affetto dei messinesi nei confronti del proprio teatro e del lavoro svolto.

I nuovi abbonamenti per la stagione di Prosa saranno disponibili fino a mercoledì 12 dicembre alle ore 18,40 mentre da venerdì 14 dicembre alle ore 9,00 si potranno acquistare i biglietti dello spettacolo di prosa “Pensaci, Giacomino” con Leo Gullotta che inaugurerà la Stagione Teatrale di Prosa 2018/2019.

In occasione dello spettacolo avrà luogo nella Sala Sinopoli del Teatro Vittorio Emanuele l’Incontro con l’attore con la partecipazione di Leo Gullotta e degli altri attori della compagnia nella giornata di venerdì 14 dicembre alle ore 18,00.

Sarà comunque possibile continuare a sottoscrivere l’abbonamento alla stagione di Musica 2018/2019 fino a giovedì 10 gennaio 2019.

C’è dunque grande interesse per i due cartelloni composti da 19 spettacoli di ampio respiro (undici di prosa e otto di musica) frutto di un attento lavoro di selezione dei direttori artistici, Simona Celi per la Prosa e Matteo Pappalardo per la Musica.