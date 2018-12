Mercatino delle Pulci a Messina, ultimatum del sindaco: “Procederemo con sgomberi e multe”

24 dicembre 2018 16:58

Messina al via i lavori per la nuova via Don Blasco, ultimatum del sindaco De Luca al mercatino delle pulci

Il mercatino delle pulci sul viale Europa, a Messina, deve lasciare il posto alla via Don Blasco. È inamovibile il sindaco De Luca, che, a pochi giorni dell’inizio dei lavori per la nuova via Del Mare lancia un ultimatum ai commercianti: entro giovedì l’area deve essere sgomberata e i commercianti dovranno traslocare in un’altra area già individuata dall’Amministrazione, cioè quella nei pressi del porto storico. Nel caso in cui non fosse rispettata l’ordinanza, il sindaco ha già annunciato che si procederà con sgomberi e multe.