Lutto cittadino a Reggio Calabria: gli alunni interrompono la recita di Natale per osservare un minuto di silenzio

20 dicembre 2018 22:28

Reggio Calabria: gli alunni dell’Istituto Compresivo Galluppi-Collodi-Bevacqua interrompono la recita di Natale per osservare un minuto di silenzio ed esprimere il proprio cordoglio per la morte del giornalista reggino vittima dell’attentato terroristico di Strasburgo nel giorno del funerale

Gli alunni dell’Istituto Compresivo Galluppi-Collodi-Bevacqua di Reggio Calabria interrompono la recita di Natale per osservare un minuto di silenzio ed esprimere, insieme a docenti e i numerosi genitori e nonni presenti, il proprio cordoglio per la morte del giornalista reggino vittima dell’attentato terroristico di Strasburgo nel giorno del funerale. In ottemperanza all’ordinanza del Sindaco,i bambini alzano le lampade della speranza per dire NO alla violenza in tutte le sue forme, con un silenzio assordante e contagioso che invade i locali di tutti i plessi dell’istituto , un silenzio che grida il proprio disappunto verso questa ed altre tragedie che hanno mietuto vittime innocenti in ogni dove. Un forte e protratto applauso in memoria del Antonio Megalizzi motiva gli alunni a proseguire la manifestazione trasmettendo forti messaggi di speranza per un mondo di pace , vero significato del Natale.