24 dicembre 2018 17:29

La gara di Serie C tra Matera e Reggina non dovrebbe disputarsi, si va verso lo 0-3 a tavolino a favore degli amaranto

Matera-Reggina è probabile non si giochi: mentre gli amaranto hanno risolto i problemi economici dopo il passaggio di proprietà ed il pagamento degli stipendi, il Matera si trova ancora in una situazione davvero drammatica. I calciatori hanno confermato lo sciopero per la giornata di mercoledì 26 dicembre 2018 in quanto da settembre 2018 non hanno percepito alcuna mensilità e non hanno avuto garanzie per il futuro. La partita quindi non dovrebbe disputarsi con relativo 0-3 per il club amaranto.