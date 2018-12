Marocco: omicidio due turiste, arrestati 9 sospetti

21 dicembre 2018 17:04

Nove persone sono state arrestate tra ieri e oggi in diverse città del Marocco per l’omicidio della turista danese Louisa Vesterager Jespersen, 24 anni, e della norvegese Maren Ueland, 28 anni, i cui corpi sono stati trovati in una zona isolata vicino a Imlil, fra le montagne dell’Atlante a 60 chilometri da Marrakech. Lo ha annunciato l’unità antiterrorismo della polizia marocchina, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa ufficiale ‘Map’. I sospetti sono stati arrestati a Marrakech, Essaouira, Sidi Bennour, Tangeri e Chtouka-Ait Baha per “presunti legami con gli autori dell’atto terroristico”, ha riferito la ‘Map’. L’intelligence di Copenhagen sospetta che il sedicente Stato Islamico (Is) sia responsabile dell’uccisione delle due turiste.

(Rak/AKI)