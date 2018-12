‘Ndrangheta: ucciso il fratello di un collaboratore di giustizia nel giorno di Natale, era già sfuggito ad un agguato a Rizziconi [NOME e DETTAGLI]

25 dicembre 2018 22:50

Natale di sangue: omicidio di ‘Ndrangheta a Pesaro, in un agguato è stato ucciso un 51enne di Rizziconi, fratello di un collaboratore di giustizia

Natale di sangue a Pesaro dove in un agguato è stato ucciso un 51enne. La vittima, Marcello Bruzzese, fratello di un collaboratore di giustizia era già sfuggito, come riporta il Resto del Carlino, ad un agguato di ‘Ndrangheta nel luglio nel 1995 a Rizziconi, nell’area metropolitana di Reggio Calabria. In quell’occasione morì il padre e il marito di una sorella. Lui venne ferito. Le forze dell’ordine hanno trovato almeno 20 bossoli sul luogo del delitto in via Bovio. Secondo una prima ricostruzione, due killer incappucciati avrebbero atteso la vittima per poi ucciderlo. Sul posto, A coordinare le indagini dei carabinieri, insieme ai pm di Pesaro Fabrizio Giovanni Narbone e Maria Letizia Fucci, ci sarà Daniele Paci della direzione distrettuale antimafia di Ancona che in passato a Rimini si occupò della banda della Uno bianca. Nessuna traccia degli esecutori del delitto, avvenuto intorno alle 18:30, i quali hanno agito in maniera spietata e poi sono scappati a piedi. Sconcerto e preoccupazione tra i residenti della zona.

Foto di repertorio