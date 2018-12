Manovra, il Governo approva l’emendamento Cannizzaro per l’Aeroporto dello Stretto. Occhiuto: “fondi fondamentali per il rilancio dello scalo”

3 dicembre 2018 19:04

“Grazie alla tenacia del collega Francesco Cannizzaro e di tutto il gruppo Forza Italia in Commissione Bilancio, sono stati stanziati 25 milioni di euro per una importantissima infrastruttura del Mezzogiorno, l’aeroporto internazionale di Reggio Calabria. Si tratta di fondi fondamentali per il rilancio di uno scalo strategico che rappresenta una delle prime porte europee al traffico aereo intercontinentale, un finanziamento che conferma l’attenzione di Forza Italia alle grandi opere necessarie per il rilancio del Paese. I vantaggi per l’economia calabrese saranno di certo rilevanti e tangibili”. Lo afferma Roberto Occhiuto, vice capogruppo vicario di Forza Italia alla Camera dei deputati.