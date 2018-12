Lsu-Lpu, l’Amministrazione Comunale di San Roberto presente alla mobilitazione di domani a sostegno dei lavoratori

16 dicembre 2018 16:15

L’Amministrazione Comunale di San Roberto, guidata dal Sindaco Roberto Vizzari, appoggia la mobilitazione organizzata dalle sigle sindacali per il 17 dicembre 2018 a sostegno dei lavoratori calabresi ex Lsu-Lpu

L’Amministrazione Comunale di San Roberto, guidata dal Sindaco Roberto Vizzari, appoggia la mobilitazione organizzata dalle sigle sindacali per il 17 dicembre 2018 a sostegno dei lavoratori calabresi ex Lsu-Lpu. Domani, infatti, si svolgeranno 2 manifestazioni regionali a sostegno della vertenza. Due iniziative che avranno luogo presso lo svincolo autostradale di Cosenza Nord e presso quello di Villa San Giovanni, dove il Comune di San Roberto sarà presente al fianco dei lavoratori. “E’ un dovere – afferma il Sindaco Roberto Vizzari – sostenere questa battaglia di diritti e di civiltà che questi lavoratori stanno portando avanti. Uomini, donne, famiglie intere il cui destino è appeso ad un filo, dopo che, per decenni, sono stati solo oggetto di promesse mai mantenute e speculazioni, e la cui stabilizzazione deve essere un risultato da raggiungere nel più breve tempo possibile. A loro la nostra solidarietà ed il nostro appoggio”.