Precari calabresi: caos Lsu-Lpu, i sindacati incontrano il ministro Toninelli a Gioia Tauro

18 dicembre 2018 19:48

L’Usb, insieme alle altre sigle sindacali ha incontrato presso l’Autorità Portuale di Gioia Tauro il Ministro Toninelli, occasione caldeggiata dalla stessa organizzazione nel corso della riunione tenutasi ieri sera in Prefettura a Reggio Calabria, dopo la giornata di mobilitazione dei lavoratori ex Lsu-Lpu

“Oggi l’Unione Sindacale di Base, insieme alle altre sigle sindacali- scrive in una nota Aurelio Monte– ha incontrato presso l’Autorità Portuale di Gioia Tauro il Ministro Toninelli, occasione caldeggiata dalla stessa organizzazione nel corso della riunione tenutasi ieri sera in Prefettura a Reggio Calabria, dopo la giornata di mobilitazione dei lavoratori ex Lsu-Lpu. Al Ministro sono state ribadite le preoccupazioni dovute alla particolarità della situazione dei precari calabresi, difforme dalle altre regioni in quanto i lavoratori già da quattro anni svolgono le loro attività con un contratto a tempo determinato. Per la copertura finanziaria di questi contratti sono stati usati fino ad oggi sia fondi regionali che nazionali, ma questi ultimi non saranno più sufficienti dopo la drastica riduzione sottoscritta nella convenzione tra Governo e Regione, che prevede il finanziamento di 21milioni di euro a fronte dei 50milioni precedenti. Nonostante il testo dell’emendamento non sia ancora definitivo, il Ministro ha sottoposto alla delegazione la bozza attuale. Da una veloce lettura sembrano superate tutte le perplessità rispetto al coinvolgimento degli Lpu (figura rimasta sono nella nostra regione), alle proroghe dei contratti in corso e alle deroghe necessarie per la stabilizzazione di tutti i lavoratori. Il Ministro ha garantito che farà arrivare alla Prefettura di Reggio Calabria entro domani il testo definitivo dell’emendamento, in modo da valutare con più attenzione questo importantissimo documento. Come Usb abbiamo ribadito al Ministro che bisogna risolvere anche il problema della riduzione dei fondi stanziati: senza il ripristino delle somme necessarie i Comuni non potranno comunque procedere alla stabilizzazione dei lavoratori. Inoltre abbiamo richiesto con forza la storicizzazione di queste somme, affinché si chiuda finalmente, e positivamente, questa storia più che ventennale. Chiaramente manterremo alta l’attenzione affinché tutto proceda in questa direzione, pronti a scendere nuovamente in piazza per una manifestazione regionale a Villa San Giovanni se così non dovesse essere”, conclude.