A Livorno grandi premiazioni per l’unvs

18 dicembre 2018 21:44

Giornata campale per la sezione UNVS di Livorno presieduta da Cesare Gentile, che ha assegnato a Mohit Fucelli, praticante della specialita kick jitsu, il prestigioso premio di Atleta dell’Anno. Con lui a festeggiare la 45a edizione dell’evento, presenti anche la vice presidente nazionale dei Veterani dello Sport Francesca Bardelli, il consigliere Giuseppe Orioli, il segretario generale Ettore Biagini, il delegato regionale toscano Paolo Allegretti, i dirigenti nazionali Luciano Vannacci e Giuliano Persiani, e numerosi presidenti di sezioni. A Fucelli hanno reso degna cornice Emanuele Maggelli (karate) che si è aggiudicato il riconoscimento di Atleta Emergente, mentre la pattinatrice Benedetta Niccolini si è vista assegnare il premio di Giovane Testimonial UNVS. A Giuliano Brilli è andato il premio Fedeltà per i 50 anni d’iscrizione alla sezione labronica, a Pierluigi Ficini e Mauro Bini il riconoscimento dell’Amicizia, e a Roberto Scotto e Enzo Sagone, quello della Riconoscenza. Successivamente è’ toccato ai soci veterani che si sono particolarmente distinti durante l’anno a ricevere l’ambita gratificazione, unitamente a molti giovani atleti emersi in varie discipline sportive.