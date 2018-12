Kaulonia Music Festival, sabato il gran finale con l’orchestra giovanile di Laureana

12 dicembre 2018 22:22

Sabato 15 dicembre alle 21 l’Auditorium “Frammartino” di Caulonia Marina ospiterà l’ultimo appuntamento della stagione del Kaulonia Music Festival, la rassegna musicale promossa in collaborazione con Ama Calabria. Protagonista della serata l’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello diretta dal maestro Maurizio Managò, con la partecipazione in qualità di solista del soprano Caterina Francese. L’orchestra, fondata nel 2009, ha vinto numerosi primi premi assoluti nei principali concorsi nazionali e internazionali del settore. Ha collaborato con musicisti di fama internazionale tra cui Gabriele Cassone, Calogero Palermo, Steven Mead, V Fabrizio Meloni e Nello Salza ed è stata diretta da illustri direttori ospiti come Fulvio Creux, Lorenzo Pusceddu, André Waignein, Jan Van Der Roost e Riccardo Muti. Per i risultati raggiunti è considerata una delle principali orchestre i fiati della Calabria. Maurizio Managò da anni è considerato una delle maggiori personalità a livello italiano nell’ambito delle orchestre di fiati. Fondatore e animatore di numerosi complessi ha tenuto più di 1300 concerti in Italia e all’estero collaborando con i più importanti solisti di strumenti a fiato a livello mondiale.