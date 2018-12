Jovanotti annuncia il “Jova Beach party”, tour sulle spiagge italiane: c’è una tappa anche in Provincia di Reggio Calabria [DATA e DETTAGLI]

6 dicembre 2018 14:46

La nuova avventura di Jovanotti per il 2019 sarà un tour sulle spiagge italiane

Lignano Sabbiadoro, Rimini, Viareggio, Castel Volturno, Ladispoli, Albenga, Lido di Fermo, Praia a Mare, Roccella Ionica, Vasto, Olbia: sono solo alcune delle “spiagge popolari italiane, dove c’e’ la gente vera, non spiagge esclusive” su cui Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti, portera’ i suoi fan a ballare dal pomeriggio al tramonto a partire dal 6 luglio del 2019. Dalla disco alla trap, al funk, all’house anni 90: tutti gli stili musicali troveranno posto sul palco di Jovanotti, che questa mattina in conferenza stampa a Milano ha confessato: “Il dj e’ il lavoro che so fare meglio: tutto quello che ho fatto e’ stato una declinazione del lavoro di disk jokey. Invitero’ amici artisti colleghi e anche gente che non conosco” per fare di un concerto una festa. Così Jovanotti ha aperto la conferenza stampa durante la quale ha annunciato la sua nuova avventura per il 2019, il Jova Beach Party, un tour sulle spiagge italiane, “più di un concerto, più di una festa un format completamente nuovo, una giornata intera totalmente diversa ogni volta”. “E un mese dopo lo sbarco sulla luna un altro importante evento da ricordare, Woodstock, un nuovo modo di stare al mondo – ha aggiunto – ecco, io il prossimo anno voglio celebrare questi due eventi straordinari“.