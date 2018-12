Delusione per i fan di Jovanotti, niente “Jova Beach Party” in Sicilia: “Non ci sono spiagge adatte”

Delusione tra i fan di Jovanotti: in Sicilia non ci sarà un jovabeachparty. Lo ha annunciato Jovanotti sul suo profilo instagram: “Non siamo riusciti a trovare una spiaggia in Sicilia con le caratteristiche logistiche per per poter organizzare un jovabeachparty“- ha scritto il cantante. “Abbiamo lavorato due mesi con tutti gli interlocutori locali ma non ci siamo riusciti, a me dispiace moltissimo, oggi ho avuto la definitiva conferma che non riusciamo a venire in Sicilia questa volta. Per me e per la mia squadra– scrive ancora Lorenzo Cherubini-è una rinuncia che dispiace, ma davvero non ci siamo riusciti”. Tra le tappe del tour sulle spiagge italiane, c’è invece la provincia di Reggio Calabria. “Invitero’ amici artisti colleghi e anche gente che non conosco” per fare di un concerto una festa- ha detto Jovanotti annunciando il suo tour tra le spiagge. Sarà “più di un concerto, più di una festa un format completamente nuovo, una giornata intera totalmente diversa ogni volta”. “E un mese dopo lo sbarco sulla luna un altro importante evento da ricordare, Woodstock, un nuovo modo di stare al mondo – ha aggiunto – ecco, io il prossimo anno voglio celebrare questi due eventi straordinari“.